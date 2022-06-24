Внаслідок авіаудару пошкоджено міст, проїхати яким тепер зможе тільки легковий транспорт.

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, які ведуть до Лисичанська.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська", - зазначив він.

За словами голови ОВА, окупанти нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська.

"Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - пояснив Гайдай.

Раніше стало відомо, що у Лисичанську дуже важка ситуація. Російські війська обстрілюють місто великими калібрами: ракетами, авіабомбами, САУ типу "Тюльпан", "Гіацинт".

Зараз у місті залишилося приблизно 15% населення.

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