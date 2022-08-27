Під ворожі атаки потрапили Нікопольський та Криворізький райони, обійшлося без жертв.

Російські окупанти десять разів вдарили по Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч інтенсивних обстрілів. Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому", - написав він.

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Так, у Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих.

"У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу", - додав Резніченко.

Він також повідомив, що на Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району окупанти стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Трагедія в Чаплиному: що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Увечері, 25 серпня, кількість жертв збільшилась до 25 осіб.

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