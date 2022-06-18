По кількох напрямках росіяни здійснили штурмові дії, але були зупинені українськими бійцями.

На Луганщині росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському. У Сєвєродонецьку йдуть бої. По кількох напрямках росіяни здійснили штурмові дії, але були зупинені українськими бійцями.

Про це розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на "Азоті" – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці", - розказав Гайдай.

За його словами, також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

"Завдано авіаударів в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", - повідомив Гайдай.

Він розказав, що за підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового, але українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї.

Також вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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