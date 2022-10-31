Атаковані Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 31 жовтня.

"Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині", – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, Галаганівку у Чернігівськійї області та Покровку у Сумській області ворог обстрілював з мінометів та ствольної артилері.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, ворог завдав ударів в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах російські окупанти використали артилерію. На Бахмутському напрямку та Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони низки населених пунктів (Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області).

Аналогічно – на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області).

"На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині", – йдеться у зведенні.

Останні успіхи ЗСУ на фронті – що варто знати

В суботу, 29 жовтня, у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про рекордні втрати російської армії за одну добу. Було ліквідовано майже тисячу російьских окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Лиманському напрямках.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам, які захищають територію України і зупиняють атаки ворога на різних напрямках. Він відзначив воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість та стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку. А також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території, за особливу енергійність.

Також, за його словами, воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони захищають Україну на Донеччині, зупинили жорсткі штурмові дії ворога.

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