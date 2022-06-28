Ракети влучили у стадіон, об’єкт військової інфраструктури, соціальні й сільськогосподарські об’єкти.

Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу з берегового ракетного комплексу "Бастіон", який російські війська розташували на окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє Миколаївська обласна держадміністрація з посиланням на Військову комендатуру оборони міста Миколаєва.

"Уражено міський стадіон, об’єкт військової інфраструктури та в передмісті - соціальні й сільськогосподарські об’єкти. Попередньо – жертв нема", - зазначено у повідомленні.

Удари по Миколаєву і Дніпру: що відомо

Ввечері, 28 червня, у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники.

Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.

Загалом російські терористи випустили шість ракет по області, половину вдалося перехопити системами ППО, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

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