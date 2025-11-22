Аналітики наголосили, що прощупування ворогом нашої оборони продовжується.

Вчора російські окупанти здійснили декілька невеликих накатів в Запоріжській області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Танк та БТР здійснив спробу прориву на Новоданилівку. В якому БТР зміг доїхати до населеного пункту, висадити десант, але при поверненні його догнали наші пілоти дронів на північ від Роботиного. Доля тих піхотинців, які "залетіли" в глибину нашої оборони очевидна. Також була спроба в кількості двох ББМ та танку прорватися в Малу Токмачку з Новопокровки, але їх також зустріли вогнем українські бійці", - написали вони.

"Наразі противник застосовує доволі малу кількість ресурсів і якщо росіянам вдасться досягнути в цих спробах успіху, то це буде символізувати виключно про проблеми в обороні СОУ, як це зараз відбувається в районі Гуляйполя. Більший ресурс противник поки не вводить, хоча минула спроба штурму була масованіша", - додали експерти.

Війна в Україні - ситуація на Запоріжжі

У Сила оборони півдня повідомили, що на Гуляйпільському напрямку склалася досить напружена ситуація, але наразі про оточення ЗСУ не йдеться - з бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених.

