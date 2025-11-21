У Силах оборони попередили, що неправдива інформація, що шириться у соцмережах, спрямована на дискредитацію військового командування.

На Гуляйпільському напрямку склалася досить напружена ситуація, але наразі про оточення ЗСУ не йдеться - з бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених. Про це йдеться в офіційній заяві Сил оборони півдня України.

Зокрема, повідомляється, що ситуація на Гуляйпільському напрямку напружена - ворог не зменшує вогневого впливу на позиції ЗСУ тощо. Зокрема, за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень.

"У цей час у соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні підрозділи перебувають в оточенні ворога. А також про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують наші підрозділи та не дають їм змоги відійти. Ця інформація не відповідає дійсності й відверто спрямована на дискредитацію військового командування", - наголошують у Силах оборони півдня.

Відео дня

Водночас зазначається, що ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з українськими бійцями підтримується зв'язок, на напрямку налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених.

"Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів. Командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ", - підкреслюють у ЗСУ.

Українські військові закликають медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на користь ворогу.

Ситуація в Запорізькій області

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що росіяни хочуть реалізувати для міста Гуляйполе Запорізької області сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації.

На його думку, противник хоче охопити цей населений пункт з півночі, а оточення підрозділів ЗСУ у звичному сенсі цього слова ворогу там не потрібно, бо достатньо перекрити логістику, наприклад, "дронами-ждунами" та взяти під контроль повітря.

Крім того, Попович нагадав про застосування противником FPV-дронів на оптоволокні, які здатні проникати на відстань до 50 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: