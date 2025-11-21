Також є просування окупантів поблизу Володимирівки та Шахового на Донеччині.

Російські окупанти просунулися у Покровську Донецькій області та Степногірську Запорізької області. Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState.

У їхньому Telegram-каналі зазначається також, що армія РФ просунулася поблизу Володимирівки та Шахового на Донеччині.

Водночас командир екіпажу Безпілотних авіаційних комплексів із позивним "Гілка" розповіла в ефірі "Київ24", що на Гуляйпільському напрямку ворогу залишилося 2-3 км до перших хат.

"Здебільшого росіяни рухаються з півдня і сходу. Гуляйпільська агромерація є досить значною, а специфіка Запорізького регіону полягає у тому, що тут дуже розосереджені населені пункти, які здебільшого невеличкі. Гуляйполе є одним з великих міст, а в місті бої проходять не так, як у степах. Тут багато укриттів, в принципі набагато складніше вибити ворога з населеного пункту, ніж із землі без нічого", - пояснила військова.

За її словами, цей напрямок для противника є стратегічним пунктом, тому що поставити галочку про взяття Гуляйполя є для них дуже важливим фактором.

"В самому Гуляйполі лишилося близько 450 людей, зараз триває активна евакуація. Проте люди, які залишились у місті, або не мають змоги евакуюватися через стан здоровʼя, або просто не хочуть. В населених пунктах, які поряд, залишилось близько два десятки людей", - зауважила "Гілка".

Раніше росіяни рапортували про захоплення Купʼянська, що на Харківщині. Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що місто залишається під контролем Сил Оборони України.

"У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп, - ред.) окупантів, які інфільтрувалися до міста", - додали у повідомленні.

Також DeepState повідомляв, що росіяни захопили ще один населений пункт в Запорізькій області. Йдеться про село Веселе, яке знаходиться південніше Новоуспенівського, яке росіяни окупували раніше.

