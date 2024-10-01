Атаки, ймовірно, призведуть до подальшого розосередження російської логістичної системи через побоювання нових ударів.

За новими даними західної розвідки, Росія підтримує розгалужену мережу протиповітряної оборони, однак це не завадило Україні здійснювати удари за допомогою безпілотників великої дальності.

Як пише Business Insider, протягом останніх тижнів українські безпілотники завдали серії атак на важливі російські склади боєприпасів, спричинивши значні пошкодження та знищивши велику кількість зброї, необхідної для підтримки російської армії.

Ці удари демонструють успішність українських програм зі створення безпілотників великої дальності та ставлять під сумнів здатність російської протиповітряної оборони ефективно захищати свої об'єкти.

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Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що здатність Києва швидко здійснювати великі атаки свідчить про труднощі Росії в боротьбі з українськими дронами, попри масштабну мережу протиповітряної оборони, що включає ракети "земля-повітря", засоби електронної боротьби, зенітні установки та винищувачі.

Українська сторона заявила, що її безпілотники змогли оминути російську оборону та завдати удару по складу боєприпасів у Волгоградській області, що стало черговою атакою на російські об'єкти.

За даними британської розвідки, такі атаки, ймовірно, призведуть до подальшого розосередження російської логістичної системи через побоювання нових ударів, що ще більше ускладнить забезпечення військових.

Аналітики Інституту вивчення війни також вказують на те, що регулярні удари по російських складах можуть змусити Москву розосереджувати свої матеріально-технічні засоби, щоб знизити їхню вразливість.

Попри всі спроби, Росія з початку війни не змогла ефективно відбивати атаки українських безпілотників на значній відстані.

За останні місяці Україна успішно атакувала важливі військові та енергетичні об'єкти в Росії, покладаючись на дрони вітчизняного виробництва, оскільки західні ракети їй заборонено використовувати для ударів по російській території. Київ продовжує наполягати на знятті цих обмежень, вважаючи, що це дозволить ще більше підірвати військовий потенціал Росії.

Використання дронів під час війни в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські дрони підірвали 2000 тонн боєприпасів на півдні Росії. Вибухи на складах викликали локальні землетруси, а також їх було видно з космосу.

Водночас експерт із радіотехнологій "Флеш" Сергій Бескрестнов розповів, що росіяни почали оснащувати FPV-дронами свої розвідувальні безпілотники. За його словами, ця концепція для України була відома та теж розроблялася.

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