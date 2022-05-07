Російські хакери діють синхронно з військовими РФ.

Російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook.

У Держспецзв'язку нагадали, що Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників.

"Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ворожих ресурсах з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради. Це чергове підтвердження, що російські хакери діють синхронно з військовими РФ, які атакують ракетами українські міста", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 травня 2022 року окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети.

Того ж дня, 7 травня, ворожі війська завдали 6 ракетних ударів по Одесі.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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