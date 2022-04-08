Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виїхала на поїзді до Києва.
Як повідомляє Deutsche Welle, в ніч на п'ятницю, 8 квітня, вона вирушила з польського Пшемисля, розташованого приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною.
Як уточнило агентство dpa, фон дер Ляйен прибуде до Києва у складі делегації за участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера і ряду європарламентарів.
Планується, що в Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Відзначається, що Урсула фон дер Ляйен - перший високопоставлений європейський політик, який з моменту різанини в Бучі відвідує українську столицю.
У середині березня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, а також глави урядів Польщі та Чехії Матеуш Моравецький і Петро Фіала зустрічалися в Києві з Зеленським. Тоді вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і тим самим продемонструвати солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.
Війна проти України:
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- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.
- 3 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила про необхідність термінового проведення незалежного розслідування злочинів російських окупантів у Київській області.