У Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виїхала на поїзді до Києва.

Як повідомляє Deutsche Welle, в ніч на п'ятницю, 8 квітня, вона вирушила з польського Пшемисля, розташованого приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною.

Як уточнило агентство dpa, фон дер Ляйен прибуде до Києва у складі делегації за участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера і ряду європарламентарів.

Планується, що в Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Відзначається, що Урсула фон дер Ляйен - перший високопоставлений європейський політик, який з моменту різанини в Бучі відвідує українську столицю.

У середині березня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, а також глави урядів Польщі та Чехії Матеуш Моравецький і Петро Фіала зустрічалися в Києві з Зеленським. Тоді вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і тим самим продемонструвати солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.

Війна проти України: