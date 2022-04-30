За словами експерта, саме протитанкове озброєння допомогло ЗСУ зламати всі плани окупанта.

Почавши повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України Росія прорахувалася, роблячи ставку на танковий наступ.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Росіяни чомусь вважали, що танки – це основа наступу, адже у них є величезна кількість техніки та піхоти (армія РФ – це 2 мільйони військовослужбовців). Мовляв, кидаємо 300 танків і прориваємося до Києва. Тобто вони вважали, що за стандартами Другої світової вони підуть у наступ "ударним кулаком" - з танками попереду і піхотою позаду", - зазначив експерт.

За словами експерта, саме протитанкове озброєння допомогло ЗСУ зламати всі плани окупанта.

"Однак якщо у 2014 році українська армія фактично не мала західної протитанкової зброї, РФ ще могла ефективно використовувати танки. А тепер якщо в українського піхотинця є західний гранатомет, він спокійно розстрілює той російський танк", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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