У окупаційної армії РФ серйозні проблеми з сучасною військовою технікою.

Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України продемонструвало вкрай погане технічне забезпечення окупаційної армії.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Західна зброя для України має змінити весь хід війни. Адже, як ми побачили, у росіян є на озброєнні виключно старі радянські зразки, модернізовані в той чи інший спосіб. Путін довойовує радянську зброю 80-90-х років, наприклад, більшість танків", - зазначив експерт.

Жирохов також підкреслив, що міф про могутність армії РФ розвіяно назавжди.

"Міф про військову міць Росії вже зараз повністю розбитий. Я та більшість експертів вважаємо, що всі гроші, вкладені в російську армію, були розграбовані. Росіяни демонстрували паради на 9 травня з купою техніки, солдатами в нових касках. А зараз світ побачив, що вони воюють на старій техніці, а все, що вони роблять — це тільки крилаті ракети та ракети авіаційного базування. Але річ у тім, що для Заходу, що має досконалу систему ППО, це зовсім не проблема", - сказав військовий історик.

Експерт також підкреслив, в окупаційної армії РФ серйозні проблеми з сучасною військовою технікою.

"Новітньої техніки на озброєнні РФ зовсім не достатньо. Прекрасний приклад - ударні безпілотники, яких у РФ лише п'ять, тому вони використовують вкрай обережно. У нас їх були десятки тільки на початку війни", - сказав експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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