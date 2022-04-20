Президент України підкреслив, що вони з головою Євроради мають спільні погляди щодо того, що Росія прагне знищити український народ та державність.

Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Євроради Шарлем Мішелем, що Україна і Євросоюз будуть тісно співпрацювати для розслідування військових злочинів Росії на території України.

Про це він повідомив у заяві за результатами зустрічі з Мішелем.

Зеленський зазначив, що радий бачити Мішеля в Україні та високо цінує його підтримку.

"Протягом двох годин ми обговорили... санкції, зброю, членство в Євросоюзі та гроші - те, що нам сьогодні дуже потрібно і точно знадобиться після нашої перемоги для відновлення нашої держави", - зазначив він.

Президент підкреслив, що вони з головою Євроради мають спільні погляди щодо того, що Росія прагне знищити український народ та державність.

"І це дійсно справжній геноцид", - заявив Зеленський.

На його думку, важливо, що сьогодні Мішель зі своєю командою відвідав Бородянку і на власні очі побачив, що там накоїли окупанти.

"Ми домовилися, що Україна і ЄС будуть тісно співпрацювати для розслідування цих злочинів, військових злочинів, злочинів проти людяності", - додав він.

За словами глави держави, Росія не зупиняється "у своєму кривавому бажанні" знищити Україну за будь-яку ціну.

Крім того, російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі.

"І ми це розуміємо. Бачимо всі ризики та бачимо всі їхні кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі зараз, за ​​нашими даними, близько 120 тис. людей лише в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші та масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності й точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо", - наголосив Зеленський.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом

Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"

Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом (відео)