РПЦ зазіхала на ці парафії: священик назвав причину розпуску Архієпископії руських церков у Західній Європі

Вселенський патріархат прийняв рішення розпустити Архієпархію православних російських церков у Західній Європі.

Російська православна церква завжди зазіхала на підконтрольний Константинополю екзархат Російських православних церков у Західній Європі. Саме цим продиктоване рішення Вселенського патріархату розпустити свій екзархат, відібравши у нього Томос.

Таку думку висловив священик УПЦ КП Олександр Дедюхін. Священик розповів про причини конфлікту двох патріархатів за західноєвропейські парафії, передає «Обозреватель».

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"Якщо ми повернемося до історії питання, цей екзархат був створений 17 лютого 1931 року. Тоді парафії, створені російськими білоемігрантами, були прийняті під омофор (у підпорядкування. — ред.) Константинопольського патріархату", — розповів Дедюхін.

"РПЦ, центр якої перебував у Москві, постановою свого Синоду зняла митрополита Євлогія, який керував цими приходами, з посади, оскільки він не був лояльний до радянської влади. Згодом РПЦ заборонила його у служінні. Святитель Євлогій не злякався цього, а написав апеляцію в Константинопольський патріархат Фотію Другому. Той апеляцію прийняв і перетворив російські парафії на тимчасовий екзархат святого апостольського трону Константинополя в Західній Європі", — пояснив він.

За словами священика, відтоді триває суперечка за ці приходи між Константинополем і Москвою, були навіть судові процеси за собор у Франції. Москва вважала ці парафії своїми, але більшість із них підтримувало Вселенський патріархат.

Коментуючи рішення Константинополя, Дедюхін зазначив: "Для чого це було зроблено? Синод Вселенського патріархату вирішив скасувати цей Томос, оскільки історичні обставини, які призвели до створення такої структури, зараз змінилися. Ці парафії екзархату і раніше належали Вселенському патріархату, але були об'єднані спільною службовою традицією. РПЦ за кордоном як існувала, так і існує — це окремі парафії. Але завжди Москва мала претензії на ці парафії — там, де російська мова, там "русскій мір", отже, ідемо рятувати".

"Ці дії Вселенської патріархії відбуваються, бо всі розуміють — чим далі духовно перебуває від Москви парафія, тим ближче вона до істинної віри і до Бога. Ті парафії, які й раніше належали до Вселенського патріархату, кожна буде підкорятися своєму архієрею, але більшість іде у підпорядкування митрополита Гальського. Це переділ адміністративного підпорядкування", — додав він.

Зазначимо, що архієпископство російських православних церков у Західній Європі має 65 парафій, 11 чинних церков і два монастирі. Основна маса його прихожан зосереджена у Франції.

Як повідомляв УНІАН, Вселенський патріархат прийняв рішення розпустити Архієпархію православних російських церков у Західній Європі.