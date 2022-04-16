Наступальне та оборонне озброєння суттєво відрізняється та не може бути взаємозамінним.

У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії Україна гостро потребує військової підтримки США.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"У переліку пропозицій, які українська сторона надала США ще кілька тижнів тому, йдеться про не менше 14 категорій. Зокрема, про танки, винищувачі, далекобійні засоби ураження. У цьому сенсі питання розподілу на наступальну або оборонну зброю нівельоване", - заявив експерт.

Згурець підкреслив, що наступальне та оборонне озброєння суттєво відрізняється та не може бути взаємозамінним.

"Оборонними зразками озброєнь неможливо вибити ворога із захоплених ним територій. Це вже усвідомили й американці, і європейці. Тому йдеться про артилерію, танки та літаки, що є складовою частиною задоволення національних потреб України", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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