На початку війни надходили сотні запитів.

Російські агенти багато разів намагались під видом іноземних добровольців потрапити до української армії. Однак, всі іноземці, які беруть участь у бойових діях, зокрема і Російський добровольчий корпус, проходять ретельну перевірку.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, на початку повномасштабної війни надходили сотні запитів з проханням залучити громадян іноземних держав до участі у бойових діях.

"І ми так чи інакше мусили перевіряти цих людей. Російські спецслужби теж діють професійно. І в нас було багато випадків, коли під виглядом того, що "я доброволець, я хочу захищати Україну", до нас намагалися направити російських агентів. Ми вчасно це з'ясовували та передавали їх у відповідні правоохоронні органи", – розповів Черняк.

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Стосовно РДК у ГУР заявили, що ті люди, з якими спілкується українська розвідка, проходять певні етапи перевірки.

"Повірте, наша внутрішня служба безпеки працює чітко і професійно", – наголосив він.

Російські добровольці у війні в Україн

21 травня російські добровольці з "РДК" та Легіону "Свобода Росії" здійснили так званий рейд у Бєлгородську область. Вже 25 травня "Російський добровольчий корпус" знову перетнув російський кордон і показав відео звідти.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив російські добровольці діють на території РФ самостійно, а українська сторона лише спостерігає за процесом.

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