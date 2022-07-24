Цих пілотів залучають до перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для війни в Україні.

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони РФ.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Екіпажі літаків Ан-124-100 та Іл-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що в соцмережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки їхньої країни.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – працівників підприємства "Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - підкреслили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 окупантів. В СБУ оприлюднили перехоплення, в якому окупант-очевидець знищення вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.

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