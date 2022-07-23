Усі локальні пожежі, які виникли після обстрілу, оперативно загасили рятувальники.

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва, який сьогодні здійснили російські окупанти, вже відомо про 2 постраждалих.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток", - заявив Сєнкевич.

Міський голова додав, що наразі збирається більш детальна інформація про руйнування та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, російські загарбники поцілили ракетами у спальний район Миколаєва, під завалами опинилися люди. Також 16-річна дитина отримала осколкове поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: