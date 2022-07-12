Вище військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких до так званої "спецоперації".

Російські офіцери не бажають залучати своїх родичів-військових до війни в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вище військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС, до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію", - йдеться в повідомленні.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області.

Набрати офіцерів туди хочуть користуючись з офіцерського складу збройних сил РФ. Це не отримує схвалення.

"Це викликає відкрите невдоволення з боку "кандидатів", які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій", - зазначають розвідники.

У 38 зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ понад 26 військовослужбовців бригади звільнили у у зв’язку з відмовою брати участь у проведенні так званої "спеціальної операції". Всі вони отримали запис "предатель родины" у військових документах.

Як писав УНІАН, раніше СБУ опублікувала запис розмови, що свідчить: окупанти платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

Також раніше з'явилося перехоплення, на якому загарбник скаржиться матері на загальну ситуацію, своїх командирів і просить знайти юриста, який би допоміг швидше втекти з війни.

Не рідкість і ситуації, коли окупанти просто тікають з поля бою. Зокрема, Запорізькій області близько 30 окупантів розбіглись, злякавшись ЗСУ. На пошуки дезертирів приїхала ФСБ.

В одному з російських батальйонів втекти намагався командир. Окупанти взяли його в полон.

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