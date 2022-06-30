Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабара, щоб втекти з війни.

Як свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України, стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

Так, батько, якого мобілізували у "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися".

Чоловік говорить, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Але син запевняє, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть 20 тис. доларів, а не 2 тис., як думав батько.

"Коли гребли тоді, то так, а зараз, коли люди тут сидять, - підняли вже (розмір хабара – УНІАН). Коротше, демобілізація коштує 20 тис. доларів", - зазначає син.

Натомість в СБУ нагадали про безкоштовну альтернативу цьому хабарю – гарячу телефонну лінію 2402, подзвонивши на яку, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка опублікувала перехоплення розмови російського військового зі своєю дівчиною, який хвалився вбивствами мирних українців у тимчасово окупованому Херсоні.

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