Одна жінка отримала поранення та ще двоє людей перебувають під завалами зруйнованих будинків.

Зранку окупанти вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей", - повідомив він.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади.

"У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих", - додав Резніченко.

Він також повідомив, що на промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили.

"За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - додав він.

Як писав УНІАН, Росія атакувала Дніпро ввечері 15 липня ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.

Внаслідок вечірнього російського теракту у Дніпрі загинув, зокрема, водій автобуса одного з міських маршрутів.

Російські ракети влучили у промислове підприємство у Дніпрі та вулицю поряд. В результаті рашистської нічної атаки загинули троє людей, ще 15 отримали травми.

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