Військовий експерт також зазначив, що ймовірність відкриття другого фронту зараз досить низька.

Російські війська активно атакують Луганську область, намагаючись вийти на її кордон.

Про це в колонці для НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"На сьогодні навіть у Донецькій області менше атакують наші позиції, ніж у Луганській. Залишилося 10% області під нашим контролем, тому вони намагаються дотиснути остаточно наші війська, щоб вийти на її кордон", - заявив Жданов.

Військовий експерт також зазначив, що ймовірність відкриття другого фронту зараз досить низька.

"Питання відкриття другого фронту на сьогодні не стоїть. Таку ймовірність ми виключати не можемо. Але вона досить низька", - зазначив Жданов.

Активна фаза війни:

13 травня Жданов заявив, що активна фаза цієї війни може затягнутися на 5-6 місяців, але завдяки отриманому озброєнню ми можемо вести контрбатарейну боротьбу з артилерією противника без великого ризику для Збройних сил і з економією боєприпасів.

15 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що українські сили контролюють 10% Луганщини.

Також повідомлялося про те, що українські сили на Луганщині готуються до двох масштабних наступів рашистів. Йдеться про Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Пентагон: гаубиці M777 допомагають "набрати обертів" контрнаступу ЗСУ

Обстріли на Чернігівщині: є загиблі та багато поранених

Росіяни завдали ударів по Луганщині: пошкоджена лікарня, багато загиблих і поранених (фото)