В ОК "Південь" припустили, що в подальшому на базі перекинутих на цю ділянку військ окупанти можуть створити ударні угруповання.

Російські окупанти нарощують угрупування на Криворізькому напрямку і продовжують ведення бойових дій на рубежах оборони.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування (ОК) "Південь".

В ОК "Південь" припустили, що в подальшому на базі перекинутих на цю ділянку російських військ можуть бути створені ударні угруповання.

"Не виключено в подальшому створення ударних угруповань", - зазначили в ОК "Південь".

Там зазначили, що це робиться з метою недопущення прориву українських військ.

Як повідомляв УНІАН, в Херсонській області українська авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удару по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати наразі дорозвідуються.

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