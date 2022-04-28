Військові РФ також допитують та обшукують журналістів в окупованих містах Запорізької області.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти захопили міський краєзнавчий музей. Місцеві зрадники "допомогли" ворогу знайти місце, де зберігається скіфське золото.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Надходить інформація про те, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя", - розповіла в ОВА.

Окрім цього, окупанти допитують та обшукують журналістів. За інформацією правозахисної організації "Репортери без кордонів", російські військові у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку вилучають техніку у працівників ЗМІ та беруть у заручники усіх, хто відмовляються на них працювати.

Рашисти продовжують грабувати та вивозити майно з підприємств Мелітополя. Мародерство набирає обертів.

"Так, за свідченням мелітопольців, на початку тижня була зафіксована колонна з фур із заклеєними державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік Криму", - додали у Запорізькій ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з окупованого Мелітополя не випускають чоловіків. РФ планує мобілізувати їх на війну.

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