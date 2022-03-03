Військові РФ хваляться тим, як вбивають мирних українців.

Російські окупанти в соцмережах продовжують постити, як вони знищують міста України. Це лише підтверджує, що вони прекрасно знають, куди та навіщо їдуть.

Про це свідчить акаунт одного з російських військових у Instagram.

Так, російський військовий публікує у своєму акаунті образи на адресу українців й те, як він воює в Україні за "русь-матінку".

Судячи з його постів, він разом з такими ж окупантами знаходиться під Херсоном.

При цьому він публікує фото зруйнованого міста та його нічого не бентежить. Він навіть не замислюється про те, скільки людей вбив, та хизується своїми "подвигами".

Ось ще кілька постів з його акаунта.

Варто відзначити, що згідно з інформацією на сторінці цього "визволителя", він займається "селективною парфумерією в Санкт-Петербурзі".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові нахабно брешуть, коли кажуть, що не знали, куди та навіщо їхали. Перед відряджанням на війну в Україну вони підписують "згоду на виконання бойових завдань на території інших держав".