У Празі відкрилася виставка російської техніки, яка була знищена Силами оборони України.

Російські танки дісталися Європи, але у якості брухту.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський написав у Facebook, розповідаючи про виставку російської техніки, знищеної та захопленої силами оборони України, яка відкрита в Празі (Чехія).

Він зазначив, що російськими танками в Європі московські пропагандисти намагаються посіяти страх серед громадян ЄС. "Одних намагаються налякати пам’яттю про придушені антикомуністичні повстання, як жителів Праги, Варшави, Будапешту, когось – новою світовою війною, як берлінців чи парижан. Та мрія росіян про переможний триденний танковий марш до Ла-Маншу розбивається об сувору українську реальність. Армія РФ втрачає місяці часу, десятки тисяч життів своїх солдатів та тисячі одиниць техніки", - наголосив він.

Монастирський сказав на виставці про понад 37 тисяч знищених російських окупантів в Україні, а також 217 збитих літаків та 188 гелікоптерів, розбитих понад 1,6 тис. танків та понад 3,8 тис. броньованих машин.

"Що ж, тепер російські танки дійсно прибули до Європи. Як й хотіли у Москві. У якості брухту. Як це вирішили у Києві",- наголосив Монастирський.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Facebook, що Чехія стала другою країною НАТО після Польщі, на територію проходить виставка знищеної російської техніки. Він зазначив, що там демонструється Т-90А з 1-ї гвардійської танкової армії західного військового округу РФ- донедавна найбільш "елітної". Крім того там демонструють пуско-заряджальну установку комплексу БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башту від САУ "МСТА-С"." Також можна буде роздивитись досить рідкісну САУ 2С34 "Хоста", яка є глибокою російською модернізацією радянської САУ 2С1 "Гвоздика". Це черговий "аналоговнет", який став трофеєм наших воїнів", - повідомляє Резніков.

Він зазначив, що ця техніка наступала на Київ через Сумщину та Чернігівщину. "Мета виставок проста. Ми хочемо показати мешканцям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна",- сказав міністр оборони України.

Резніков наголосив, що чим більше сучасної далекобійної зброї від партнерів отримає Україна, тим більше сили оборони України забезпечать міста вільного світу цікавими експонатами. "Працюємо над цим 24/7" - наголосив він.

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