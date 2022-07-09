Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений у перспективі інтеграції Сил оборони до структури НАТО.
Про це він повідомив у Facebook.
"Сьогодні повноцінна інтеграція сил оборони України до інфраструктури НАТО може комусь здатися складним викликом. Але особисто я є оптимістом. По-перше, ще у березні ніхто не міг уявити, що Україна продемонструє таку швидкість і масштаб опанування важкої західної зброї. За 4 місяці ми пройшли шлях від повного заперечення ідеї надання нам артилерії 155-мм калібру, яку зараз вже сприймаємо як щось звичне, до застосування HIMARS проти російських окупантів", - зазначив Резніков.
Він підкреслив, що кожен крок Україна починала з однакової відповіді – "це неможливо".
Але, не зважаючи на це, рівень взаємосумісності Збройних сил з арміями Альянсу стрімко зростає.
По-друге, за словами міністра, в України перед очима є досвід інших країн, зокрема Румунії, в якої на шляху до НАТО було багато перешкод і далеко не усі вірили в успіх.
"Я впевнений, що Україна буде визнана як один із наріжних каменів безпекового простору Європи і важлива складова системи колективної безпеки вільного світу. Наші воїни і весь український народ неймовірно дорогою ціною доводять цей статус", - додав Резніков.
Раніше Резніков заявив, що сьогодні Україна — це величезний полігон, де випробовуються сучасні технології воєнного характеру.