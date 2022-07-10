За словами міністра оборони України, у світі сформувалася антикремлівська коаліція, яка сподівається на перемогу нашої країни.

У найближчі кілька років почнеться процес розпаду Російської Федерації. Вона перетвориться в різні держави — Татарстан, Башкортостан та інші. А в світі вже народилася антикремлівська коаліція, яка хоче побачити перемогу України.

Такі заяви зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю порталу The Sunday Times.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни — Татарстан, Башкортостан тощо", — повідомив Резніков.

Міністр оборони також сказав, що після повномасштабного вторгнення в Україну з боку РФ у світі сформувався демократичний союз держав. Вони хочуть побачити перемогу нашої країни над агресором.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають в нас не тільки гроші, але і надію своїх людей, що ми повинні змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", — додав Резніков.

За словами міністра оборони, РФ втратила навіть старих партнерів, таких як Угорщина і Казахстан. Влада останньої ще на початку квітня повідомила, що не дасть зробити свою державу інструментом для обходу Росією західних санкцій.

Нагадаємо, 8 липня Резніков озвучив три сценарії закінчення війни. Перший — відхід на кордони до 24 лютого і подальші переговори. Другий — поступова боротьба з ударами в найболючіші місця російської армії за допомогою сучасної зброї. А третій — "парад суверенітетів" і розпад Росії. Цей сценарій міністр оборони назвав найдовшим.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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