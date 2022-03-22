Відомо про одну жертву обстрілу.

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Павлоград, зруйнувавши залізницю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, внаслідок обстрілів було знищено залізничну станцію Павлоград-2, зруйновано залізничне полотно та колії.

"Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - пише Резніченко.

Як повідомив міський голова Павлограда Анатолій Вершина, вибухи сталися не в жилому секторі, але пошкодили гаражі місцевих жителів. Він також допустив, що пошкодження могли дістати житлові будинки, які розташовані на певній відстані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню "Град" на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено. За даними слідства, 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію.