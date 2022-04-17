Деморалізація російських збройних сил "уже набирає дуже серйозних оборотів".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила про чималу кількість звернень від російських військових, що виявляють бажання здатися в полон.

Про це йшлося під час загальнонаціонального марафону.

"Попри те, що Росія концентрує свої війська і гуртує до другого етапу ескалації, водночас у них дуже серйозні проблеми з особовим складом. Зокрема, ми отримуємо багато звернень про бажання здатися в полон", – повідомила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що деморалізація російських збройних сил "уже набирає дуже серйозних оборотів".

За її словами, відомство працює над цим питанням, і буде вкотре поширена інформація для російських військових про те, як вони можуть здатися в полон.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 березня в Україні нараховується кілька сотень російських військовополонених.

Питаннями щодо військовополонених в Україні займається Національне інформаційне бюро. Про створення такого Бюро через Міністерство закордонних справ вже поінформовано Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Міністерство внутрішніх справ України фіксувало випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою.

В четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін полоненими між Україною та РФ. Звільнено 22 військових і 8 цивільних.

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