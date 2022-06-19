За словами письменника, всі вони тісно пов'язані зі злочинами Путіна.

Зараз з Росії тікають олігархи першої хвилі - ті, хто прийшов до влади разом з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це в ефірі марафону "FreeДОМ" на телеканалі UA заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович.

Зараз же при Кремлі залишилася "силова еліта", в руках якої знаходяться ключі від скарбниці.

У них, за словами Шендеровича, при спробі втекти з країни будуть проблеми з законом, оскільки всі вони тісно пов'язані зі злочинами Путіна.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров накинувся зі звинуваченнями на найближчих союзників Росії. Так, Кадиров звинуватив Організацію Договору про колективну безпеку, куди входять найближчі союзники Росії, в недостатній підтримці режиму Путіна.

Він звернув увагу, що багато країн світу зайняли позицію України, і поцікавився, чому члени ОДКБ мовчать з приводу "спецоперації".

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