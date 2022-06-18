Чеченський глава поцікавився, чому члени ОДКБ мовчать з приводу "спецоперації".

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Організацію Договору про колективну безпеку, куди входять найближчі союзники Росії, у недостатній підтримці режиму Путіна.

Звернення до ОДКБ Кадиров виклав у себе в Telegram.

Він звернув увагу, що багато країн світу зайняли позицію України, і поцікавився, чому члени ОДКБ мовчать з приводу "спецоперації".

"Ви чому ж мовчите? Не кажите про своїх сусідів? Чому ви не намагаєтеся, щоб війна закінчилася? Чому у вас немає позиції проти "бандерівців", "нациків", "фашистів"? Які вбивали наших предків? Ми ж разом воювали проти Бандери", - задався питанням друг Путіна.

Кадиров дорікнув деякі країни в тому, що ті "бояться санкцій Америки і Європи": "Усі мовчите".

"Якщо є союзник - він повинен визначитися... Хто врятував Білорусь? Росія. Хто врятував Казахстан? Росія. А коли Росії потрібна (підтримка - ред.), всі мовчите, боїтеся санкцій", - дорікнув Кадиров.

Що передувало

17 червня глава Казахстану (входить в ОДКБ) Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".

Крім того, Токаєв також відмовився від російського ордена.

Вас також можуть зацікавити новини: