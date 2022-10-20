Першим кроком повинні стати поставки ППО в Україну.

Російська Федерація своїми терористичними діями провокує нову хвилю переселення громадян України в західні країни. Європейський Союз зобов'язаний відповісти на це, і першим кроком повинні стати поставки ППО.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в рамках саміту ЄС.

"Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще більше погіршити їх, провокуючи хвилю переселення. На це потрібно негайно відповідати", — сказав Зеленський у зверненні до європейських лідерів.

Відео дня

Потім президент України уточнив, що першим кроком Євросоюзу повинні стати поставки ППО нашій країні. Це дозволить ефективно захиститися від "руйнування української енергосистеми". А далі необхідно ввести санкції проти Ірану. Потрібно закрити всі шляхи для поставок безпілотників з азіатської держави.

"Іран повинен бути позбавлений будь-якої можливості і бажання поставляти кому-небудь свої дрони. Добре, що вже є перший крок, схвалено індивідуальні санкції, але це ще не відповідальність, потрібні більш системні кроки. Ми повинні зробити так, щоб цей терористичний план РФ провалився", — додав Зеленський.

За словами президента України, Європа має шанс показати будь-якій державі на прикладі Ірану і Росії, якими будуть наслідки в разі атак "по європейцях та інших народах".

Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру України: основні подробиці

Під час масованих ударів 10 і 11 жовтня рашисти пошкодили 30% об'єктів енергетичної інфраструктури. Через це в країні почалися віялові відключення електрики у багатьох населених пунктах.

Українців закликають економити енергію з 7 ранку до 23 вечора. У містах почали вводити відповідні заходи, наприклад, у Києві замість тролейбусів на рейси виїхали автобуси.

Порушників правил економії каратимуть. Це стосується включення зовнішньої реклами, що світиться. Проти таких громадян поліцейські введуть санкції.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, Україна може опинитися в ситуації, коли світла і води не буде тижнями чи навіть місяцями через обстріли російських окупантів.

Вас также могут заинтересовать новости: