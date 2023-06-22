В.о. голови Держатомрегулювання констатував, що Запорізька АЕС, як мирний об’єкт використання ядерної енергії, не розрахована на впливи війни.

У разі ядерної аварії на ЗАЕС може бути вивільнений обсяг активності радіоактивного джерела 10 в 19-му ступені бекерелів (Один бекерель визначається як активність джерела, в якому за секунду відбувається в середньому один радіоактивний розпад - УНІАН). Це, зазначив в ефірі інформаційного телемарафону в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, є однозначно транскордонними наслідками.

Він акцентував, що Запорізька АЕС - це об’єкт мирного використання ядерної енергії і її системи безпеки розраховані на мирні та природні впливи, а не на воєнні. "Різного роду підриви або мінування, вони можуть позначитися дуже негативним чином на стані ЗАЕС, на стані цілісності обладнання і, навіть, може бути заподіяний вплив на навколишнє середовище широко за межами Запорізької АЕС",– підкреслив Коріков.

В.о. голови Держатомрегулювання розповів про ризики, які демонструють результати моделювання за допомогою сучасних програмних кодів. "Що обсяг активності 10 в 19-му ступені бекерелів може бути вивільнений в разі ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Тобто, це є однозначно транскордонні наслідки, і однозначно зачепить країни, які прилеглі до України",- акцентував Коріков.

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Він зауважив, що замінування Запорізької АЕС напередодні підтвердило МАГАТЕ. "Що замінована територія і в межах промислового майданчику, і в межах периметру ЗАЕС, а також і за межами периметру. Тобто, це є вже підтверджений факт. Також у нас є інформація, поки що не підтверджена, що замінованими є водоскидні споруди, які сполучають ставок-охолоджувач Запорізької АЕС і Каховське водосховище, якого фактично вже немає. В разі підриву цих водосхідних споруд, не буде водних ресурсів в обсязі 48 млн кубометрів, для того, щоб забезпечити охолодження опроміненого ядерного палива, яке знаходиться в реакторах і в басейнах витримки ЗАЕС. Ризики дійсно дуже великі", - підкреслив Коріков.

В.о. голови Держатомрегулювання констатував, що Запорізька АЕС, як мирний об’єкт використання ядерної енергії, не розрахована на впливи війни. "Тобто, за рахунок сучасної зброї, можуть бути відповідно наслідки непередбачувані. Вплив радіації - він не знає кордонів. В залежності від метеорологічних умов і від того, на яку конкретно систему буде відповідний вплив, наслідки можуть бути дуже-дуже небезпечними", - пояснив Коріков.

Запорізька АЕС - окупанти готують новий теракт

Російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС з березня минулого року і через їхні підступні дії атомна станція вже неодноразово перебувала на межі катастрофи. Російські загарбники замінували ЗАЕС та піддають станцію численним обстрілам.

Нова загроза, викликана падінням рівня води у ставку-охолоджувачі атомної станції, виникла після теракту російських окупантів на Каховській ГЕС. Наразі рівень води тут стабільний.

21 червня голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку атомну електростанцію і найстрашніше, що був замінований ставок- охолоджувач.

22 червня Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні попередив, що Росія, ймовірно, може вчинити теракт на Запорізькій АЕС, оскільки все підготувала для цього.

Як стверджує МАГАТЕ, ставок-охолоджувач Запорізької АЕС не замінований. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило мінування інших ділянок атомної станції, зокрема, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині.

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