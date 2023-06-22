Активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Після російського теракту на Каховській ГЕС на початку місяця виникла загроза аварії на ЗАЕС – у зв’язку можливим падінням рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Але останніми днями рівень води в каналі, що підживлює ставок-охолоджувач ЗАЕС, суттєво не падав, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 11:00 22 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", – інформує "Енергоатом".

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

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"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Ситуація на ЗАЕС після російського теракту на дамбі

6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого майже спорожніло водосховище, вода з якого надходила до Запорізької АЕС для охолодження агрегатів.

Десятки населених пунктів затопило внаслідок теракту, виникла загроза аварії на ЗАЕС у зв’язку можливим падінням рівня води у ставку-охолоджувачі станції.

Керівництво МАГАТЕ звернулося до "обох сторін" з проханням забезпечити цілісність ставка охолодження. За словами експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної, відсутність охолодження призведе до тяжких наслідків – до аварії, яка сталася на АЕС у префектурі Фукусіма (Японія) у 2011 році.

З 4 березня 2022 року ЗАЕС тимчасово окупована росіянами, які весь час після повномасштабного вторгнення погрожують Україні аварією. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції і підготувала все для цього.

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