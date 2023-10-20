Речник Повітряних сил зазначає, що, ймовірно, реалізуються "страшилки" від Путіна.

Росія використовує близько 40 аеродромів, і перекидання літаків до окупованого Криму на аеродром "Бельбек" не є чимось новим. Про це сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Тут нічого нового. Мабуть оті страшилки Путіна, які він розповідав на весь світ, що будуть контролювати з "Кинджалами" у Чорному морі отримують от таку реалізацію", - повідомив він.

При цьому ігнат зазначив, що Росія використовує близько 40 аеродромів для атак України.

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"Авіація це річ така мобільна, що сьогодні вона тут, а завтра вона там, не обов'язково "Бельбек" будуть використовувати для літаків Міг-31К. До речі вони також є двох модифікацій - МіГ-31БМ і МіГ-31К, який здатний нести ракети "Кинджал". Можуть завтра перелетіти на інші аеродроми для патрулювання і єдине що змінюється - час підльоту збільшується", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що вже не один аеродром, який використовували російські окупанти, був уражений Силами оборони України. При цьому додав, що й надалі буде проводиться робота, щоб "розчищати від російської нечисті".

Розміщення літаків МіГ-31К у Криму - новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники передислокували на аеродром "Бельбек" (Крим) щонайменше чотири літаки МіГ-31. Раніше в РФ заявляли про намір почати патрулювання над Чорним морем літаків-носіїв аеробалістичних ракет "Кинжал".

Військовий експерт Сергій Згурець зазначав, що Росія сильно ризикує, якщо передислоковує МіГ-31 в Крим, бо це гарні цілі для українських систем враження, починаючи від безпілотних комплексів і до керованих крилатих ракет. За його словами, цією можливістю треба оперативно скористатися і суттєво зменшити кількість носіїв ракет "Кинджал".

Експерт зазначив, що "патрулювання" над акваторією Чорного моря цих літаків не виглядає раціональним, тому що кількість цих літаків є обмеженою і обмеженим є їхній ресурс і кщо їх тупо ганяти для постійного чергування, то це вплине на реальне зниження потенціалу і можливостей цих літаків. На переконання Згурця, це певний короткотерміновий пропагандистський крок з боку РФ.

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