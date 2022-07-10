Смертність у тимчасово окупованому місті продовжує зростати.

Стало відомо, від чого нині вмирають мешканці тимчасово окупованого Маріуполя. Люди страждають від стресу, адже рашисти принесли їм чимало горя.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, нині у місті спостерігається негативна динаміка - помирає все більше людей. Найчастіше маріупольці помирають природньою смерті, від серцевих нападів. Все це - наслідки життя під окупацією. Постійний стрес вбиває людей.

Андрющенко зазначив, що 60-70% маріупольців, які залишилися у місті, - літні люди, майже всі з яких мають хронічні захворювання. Без ліків та належної медичної допомоги усі ці хвороби загострюються, що теж призводить до смерті.

"Однак це не все. Дуже багато смертей саме від зараження крові. Навіть банальні порізи призводять до ампутації та смерті, тому що медицина не працює", – додав Андрющенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни передали Маріуполю "гумдопомогу": пліснявий черствий хліб та лопати.

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