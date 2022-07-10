Залучено техніку, яка перебувала на зберіганні в Маріуполі.

Російські загарбники продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали до Маріуполя, вирушили в бік Бердянська. Також, частину віськової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони", - зазначив він.

Як писав УНІАН, 20 червня Інститут вивчення війни інформував, що російські окупанти стягують резерви на Запоріжжя через успішний контрнаступ Збройних сил України. Водночас загарбникам бракує ресурсів для просування у Сєвєродонецьку.

Наприкінця червня через Маріуполь кілька днів поспіль в західному напрямку рухалися великі колони військової техніки окупантів.

Ніл Мелвін з аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил (Великобританія) вважає, що вирішальна битва за Україну відбуватиметься саме на півдні.

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