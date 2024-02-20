За словами Стаховського, єдина різниця в тому, що в Авдіївці і за містом немає висот і там немає, як прикриватися.

Боєць спецпідрозділу Служби безпеки України, екс-перша тенісна ракетка держави Сергій Стаховський розповів, як відрізнялися бої з російськими загарбниками за Бахмут та Авдіївку. Про це він розповів в інтерв'ю Українські правді.

"В самій Авдіївці я не був – ми були на Коксохімі. Гучно – так само, як у березні 2023-го в Бахмуті. Єдина різниця в тому, що в Авдіївці і за містом немає висот і там немає, як прикриватися", - заявив він.

За словами Стаховського, на Авдіївському напрямку росіяни зосередили різні частини.

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"Через те, що ми рухаємося по лінії фронту і наші задачі достатньо мобільні, то ми там бачили різні рухи. Жодна спецура в їхніх авангардах не йде. Вони завжди пускають мобілізованих або ще когось, кого не шкода, виконувати найризиковіші задачі, а потім уже, якщо треба щось зайняти і воно достатньо підготовлено, тоді вже вони відправляють більш готових людей. Але поведінка цих спецпризначенців, звісно, цікава. Вони не лізуть в м'ясо. Коли вони бачать, що їм іде відпор, то вони відступають, забирають своїх поранених і так далі. З мобілізованими такого немає – там головне себе звідти витягнути, а на своїх їм пофіг", - сказав боєць.

Він також розповів, які завдання виконував на Коксохомі.

"Завдання там є різними, бо специфіка роботи теж різна – міномети, снайпери, штурмовики, FPV і крила, сили безпілотні та далекобійні. Тобто є весь спектр можливостей. Тому ми виконали задачу, на момент мого виходу особовий склад був неушкоджений. Не можу розкривати всіх карт", - сказав він.

Крім того, він нагадав, що в Бахмуті було дуже гучно, були прильоти, але люди все одно жили.

"Трансформація Бахмута з того, що було, коли ми перший раз туди зайшли, і до того моменту, коли я звідти виходив. А виходили ми наприкінці березня 2023-го року. В Бахмуті було дуже гучно, були прильоти, але люди все одно жили, не відчувалося там якоїсь такої безнадьоги, як то кажуть. Там є дорога на Хромове, і кожного дня були якісь базарчики, люди приходили. Місто якось жило. Ти заїжджаєш, ще бачиш будівлі, які були нормальні, без прильотів. І десь за пів року вже не бачиш жодної будівлі, яка була б не пошкоджена. Перед тобою 9-типоверхівки, які складені вщент. І це дуже такий фіговий досвід", - пояснив Стаховський.

ЗСУ вже вийшли з Авдіївки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено. Зараз воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські загарбники скоїли воєнні злочини, розстрілявши українських військовополонених у Донецькій області. Омбудсмен наголосив, що страта військовополонених - це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

Він зауважив, що під час моніторингу медіа виявив повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Українські захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також він виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району.

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