Росія атакувала Мистецький арсенал: спалахнула пожежа (відео)

Як наголосили у пресслужбі комплексу, російська агресія вкотре завдала удару по культурній спадщині України.

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" зазнав пошкоджень під час масованого російського обстрілу Києва в ніч на 15 червня.

На території культурної інституції спалахнула пожежа. Ймовірною причиною стало влучання російського дрона-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомила пресслужба Мистецького арсеналу.

Наразі на місці працюють рятувальники та профільні служби. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань і оцінюють наслідки для будівлі комплексу. За інформацією установи, всі працівники перебувають у безпеці.

У Мистецькому арсеналі наголосили, що російська агресія вкотре завдала удару по культурній спадщині України.

"Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України", – йдеться у повідомленні.

Атака на Київ 15 червня

У ніч проти 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по столиці за останній час. За даними моніторингових ресурсів, окупанти застосували балістичні ракети, крилаті ракети, дрони-камікадзе та ракети "Циркон".

Під удар також потрапили об'єкти культурної та історичної спадщини столиці. Зокрема, повідомлялося про пошкодження території Києво-Печерської лаври, де в Успенському соборі виникла пожежа, а також про атаку на кіностудію імені Олександра Довженка.

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