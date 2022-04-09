За інформацією мерії Маріуполя, російські військові примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

Російські військові нарощують обсяги примусової депортації українців із тимчасово окупованих територій.

Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, російські ЗМІ з посиланням на свої джерела у військових відомствах РФ рапортують про 674 тисячі людей, вивезених до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.

Як зазначила Денисова, у Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду городян на територію Росії, де нібито буде створено сприятливі та гостинні умови.

"Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", - йдеться у повідомленні.

За інформацією мерії Маріуполя, російські військові примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

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