Начальник Генштабу ЗСУ прокоментував повідомлення щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала прокоментував повідомлення західних ЗМІ щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Що стосується ситуації навколо нашої держави, ситуації на Сході, де йдуть військові дії, щодо загострення. Ситуація на даний час контрольована, противник не нарощує зусилля. Всі виконують свої завдання, згідно затверджених раніше планів", - сказав Шаптала.

Він нагадав, що Росія нещодавно проводила навчання "Захід-2021".

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"І переміщення техніки не може під час навчань чи під час закінчення відбутися упродовж однієї-двох діб. Були зосереджені війська для навчань. Іде повернення військ в свої пункти постійної дислокації. Те, що говорили, що вони пішли ближче до кордону, навпаки, вони пішли вглиб своєї території. По закінченню навчання не закінчується життя військових частин. Далі іде переміщення техніки. А як ми знаємо, поблизу нашого кордону перебувають декілька полігонів РФ. Вони також з того чи іншого полігону здійснюють переміщення. Тобто говорити, що йде нарощування зусиль біля наших кордонів, такого немає", - пояснив Шаптала.

"Коли ми отримали зі ЗМІ ці дані, ми також приєднали свої засоби розвідки. Це не один орган розвідки, а декілька. Після того, як були надані нам дані по цій ситуації, ми знову оцінили ситуацію та жодного нарощування зусиль на кордоні з Україною не було і немає", - запевнив він.

За його словами, ситуація навколо нашої держави контрольована.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії.

За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ вздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення.

Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Автор: Леся Лещенко