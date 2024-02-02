За словами секретаря Ради нацбезпеки, відповіді цивілізованого світу на злочини, які вчиняють окупанти, не будуть безкарними.

"Демілітаризована зона" обов’язково буде, але не в Україні, а на території Російської Федерації. Про це в ефірі Українського радіо сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Як відомо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив про наміри відсунення української артилерії якомога далі від лінії фронту. Диктатор наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, зазначивши, що "ця лінія має бути на такому віддаленні від нашої території, щоб уникнути ударів ЗСУ".

За словами Данілова, ця демілітаризована зона "буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов’язково просунемо".

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"Єдине, де вони там зможуть квакати, – це не ближче Урала. Повірте, так обов’язково буде. Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним Гітлером на прізвище Путін – вони не будуть безкарними, вони обов’язково нестимуть за це відповідальність", - сказав Данілов.

Він додав, що "демілітаризована зона" проходитиме "зовсім по інших меридіанах і паралелях", і "це буде точно територія РФ, а не України".

Остання заява Путіна

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що необхідно створити "демілітаризовану зону" між РФ та Україною. За його словами, між РФ та Україною варто створити "демілітаризовану зону" для виведення російської території "з-під вогневої досяжності" України.

Згодом військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що тепер зрозуміло, чому РФ обстрілює Донецьк. На його думку, це пов'язано з майбутніми виборами в Росії.

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