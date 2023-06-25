Заколот зупинений на вигідних умовах для глави ПВК "Вагнер".

Одним з вимог голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина була відставка міністра оборони Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова.

Як повідомив популярний близький до Міноборони РФ Z-канал "Рибар" враховуючи, що, за інформацією джерела, заколот зупинений на вигідних умовах для глави ПВК, є підстави вважати, що в підсумку керівництво Міноборони РФ буде знято, в тому числі Сергій Шойгу і Валерій Герасимов.

Заколот Пригожина - деталі

Глава ПВК Вагнера Євген Пригожин припинив військовий заколот. Увечері 24 Червня його найманці покинули центр Ростова-на-Дону, де вони влаштувалися напередодні. Сам Пригожин виїхав зі штабу Південного військового округу на автомобілі.

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За даними ЗМІ, Кремль пішов на деякі поступки ПВК. Російська влада пообіцяла Пригожину і його найманцям певні "гарантії безпеки". Дмитро Пєсков заявив, що кадрові перестановки в Міністерстві оборони РФ під час переговорів з Пригожиним не обговорювалися.

Російський опозиційний журналіст Тимур Олевський вважає, що в історії з заколотом Євгена Пригожина рано ставити крапку. Він припустив, що надані ватажкові "вагнерівців" гарантії безпеки та інші обіцянки, швидше за все в Кремлі не виконають.

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