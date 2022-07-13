Окупанти пересувалися по путівці і не змогли сховатися від українських воїнів.

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади записали на свій рахунок ще дві знищені ворожі цілі. Вони підірвали танки російських окупантів разом з екіпажами.

Про влучні удари по противнику повідомили в прес-центрі Сухопутних військ ЗС України.

"2 знищені танки. 4 ліквідованих російських окупанта. Так закінчилась прогулянка двох екіпажів. Наші хлопці заставляють постійно бути у напрузі ворога, і правильно. Бійтеся, озирайтеся. Постійно. А краще їдьте до дому з чужої землі", — повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

На відео, яке прикріпили до посту, демонструється знищення техніки. Танки їхали по путівці, а бійці 10-ї бригади стежили за ними за допомогою безпілотника.

Перший удар завдали по передній бойовій машині. Вона почала сповільнювати рух і з'їхала на узбіччя. Другий танк намагався підштовхнути перший і навіть зміг його минути, проте далеко втекти не вдалося. Техніка проїхала близько кілометра, після чого бійці 10-ї бригади підірвали її влучними пострілами.

Нагадаємо, це не весь "улов" ВСУ за 13 липня. Раніше УНІАН повідомляв, що на Харківщині бійці полку "Азов" ліквідували 37 окупантів та дев'ять одиниць ворожої техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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