Сирський зазначив, що вони підходять комплексно до планування потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для нього.

"Технології і технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський", - написав він.

Головком зазначив, що вони працюють над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони.

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"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо. Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником", - додав він.

Сирський також зазначив, що вони підходять комплексно до планування потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою, але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових.

Війна в Україні - застосування дронів

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив про важливі досягнення українського ударно-розвідувального безпілотника, що має назву "Сич". У ГУР МО поділилися, що цей дрон ліквідував озброєння і техніки Росії на суму понад 100 мільйонів доларів.

Україна може випускати по території Росії від 30 до 60 безпілотників дальнього радіусу дії, що є великою проблемою для агресора. Такі дані наводить військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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