Глава держави повідомив, що Україна готова зустрічатися з керівництвом Китаю для обговорення шляхів перемоги над російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський відніс лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до лідерів тих держав, які вагаються долучатися до підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.

"Що у нас з лідером Китаю? Мені здається, що це саме той час, саме він один із тих лідерів, які вагаються, скажімо так. І мені здається, для нас дуже важливо робити все, щоб задіяти в перемозі над війною максимум держав, як би далеко вони не були. Мені здається, що це і є в цілому перемога світу над війною", - сказав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що перемога України має стати має стати прикладом для усього світу та великих держав, які думають про можливу агресію, що цієї агресії не має бути.

"Важливо жити у світі в гармонії і без жертв. Це дуже важливо, якщо ми хочемо розвиватися. І тому ми і відправляємо сигнали таким державам і говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати і разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповідей деяких держав", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - позиція Китаю

У Міністерстві закордонних справ очікують, що Сі Цзіньпінь використає вплив на Путіна, аби змусити його припинити агресивну війну проти України.

Зеленський заявив, що Україна офіційно передала Китаю запрошення брати участь в реалізації формули миру.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Сі Цзіньпін відвідав Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нещодавно представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що Пекін "не виключає можливості" телефонної розмови або зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

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