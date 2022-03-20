"Сільпо" тимчасово закриває 34 магазини в Україні / фото ua.depositphotos.com

Мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зупиняє роботу деяких магазинів у Києві та Київській, Житомирській й Чернігівській областях.

Про це повідомляється на сайті "Сільпо"

Деякі супермаркети припинять роботу з 21 березня на невизначений час. Відзначається, що на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Київ

  • Антоновича, 165
  • Булгакова, 11
  • Вишгородська, 21
  • Героїв Сталінграду пр-т, 8А
  • Дорогожицька, 2
  • Жилянська, 107
  • Западинська, 15А
  • Коновальця, 26А
  • Магнітогорська, 1А
  • Малиновського, 34
  • Маяковського пр-т, 43/2
  • Милославська, 10А
  • Мінський пр-т, 4А
  • Оболонський пр-т, 1Б
  • Оболонський пр-т, 36Б
  • Оленівська, 3
  • Повітрофлотський пр-т, 66
  • Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)
  • Сагайдачного, 41
  • Скляренка, 17
  • Срібнокільська, 3Г
  • Чоколівський б-р, 8
  • Шептицького, 4А

Київська область 

  • Бориспіль Київський шлях, 67
  • Бровари Київська, 156
  • Васильків Грушевського, 19
  • Ваті-Поштова Звенигородська, 200Д
  • Славутич Привокзальна, 5
  • Софіївська Борщагівка Київська, 1/102,  Небесної Сотні пр-т, 24/83
  • Фастів Соборна, 42

Житомирська область

  • Малин Грушевського, 43

Чернігів і область

  • Чернігів Захисників, 9
  • Остер Хмельницького, 54

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