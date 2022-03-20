"Сільпо" тимчасово закриває 34 магазини в Україні / фото ua.depositphotos.com
Мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зупиняє роботу деяких магазинів у Києві та Київській, Житомирській й Чернігівській областях.
Про це повідомляється на сайті "Сільпо".
Деякі супермаркети припинять роботу з 21 березня на невизначений час. Відзначається, що на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.
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