Зараз вони перебудовують свої логістичні маршрути.

Мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зупиняє роботу деяких магазинів у Києві та Київській, Житомирській й Чернігівській областях.

Про це повідомляється на сайті "Сільпо".

Деякі супермаркети припинять роботу з 21 березня на невизначений час. Відзначається, що на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Київ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграду пр-т, 8А

Дорогожицька, 2

Жилянська, 107

Западинська, 15А

Коновальця, 26А

Магнітогорська, 1А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10А

Мінський пр-т, 4А

Оболонський пр-т, 1Б

Оболонський пр-т, 36Б

Оленівська, 3

Повітрофлотський пр-т, 66

Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренка, 17

Срібнокільська, 3Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4А

Київська область

Бориспіль Київський шлях, 67

Бровари Київська, 156

Васильків Грушевського, 19

Ваті-Поштова Звенигородська, 200Д

Славутич Привокзальна, 5

Софіївська Борщагівка Київська, 1/102, Небесної Сотні пр-т, 24/83

Фастів Соборна, 42

Житомирська область

Малин Грушевського, 43

Чернігів і область

Чернігів Захисників, 9

Остер Хмельницького, 54

Вас також можуть зацікавити новини: