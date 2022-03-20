До цього, три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній світу заявили про згортання роботи у Росії, серед яких Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes.

Швейцарська Weatherford стала останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній, яка вирішила призупинити поставки та нові інвестиції в РФ, а також розгортання нових технологій у країні.

Про це йдеться в заяві президента і головного виконавчого директора компанії Гіріша Саліграма.

"Наші найглибші співчуття всім, хто постраждав від поточної кризи в Україні. Щиро сподіваємося, що незабаром мир буде відновлено. Наша основна увага зосереджена на безпеці та добробуті наших співробітників у регіоні", – сказав він.

Також він зазначив, що після введення санкцій 24 лютого компанія призупинила поставки і будь-які нові інвестиції чи розгортання нових технологій в РФ, додавши, що будуть продовжувати виконувати існуючі договірні зобов’язання в рамках чинного міжнародного законодавства та санкцій

"Ми глибоко стурбовані кризою і закликаємо до швидкого дипломатичного та мирного врегулювання", – наголосили в Weatherford.

Як повідомляв УНІАН, до цього вже три найбільші нафтосервісних компаній світу заявили про згортання роботи у Росії, серед яких Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes.